Пекин, 22 октября, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Члены обновленного ЦК КПК Китая обладают высокими личностными качествами и смогут построить модернизированное социалистическое государство, заявил 22 октября генеральный секретарь КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.

Gov.cn Си Цзиньпин

«ЦК нового созыва, отличающийся высокими личностными качествами всех его членов … отвечает требованиям ЦК КПК и отвечает ожиданиям кадровых работников», — заявил он на заключительном заседании ХХ съезда партии.

Си Цзиньпин добавил, что обновленный ЦК непременно справится «с важными историческими задачами всестороннего строительства модернизированного социалистического государства и всестороннего продвижения процесса великого возрождения китайской нации».