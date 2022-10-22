Воронеж, , 18:59 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» под руководством Валерия Карпина упустил победу над воронежским «Факелом» в матче 14 тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Николай Комличенко в атаке Алексей Колчин © ИА REGNUM

Первый мяч на 50 минуте встречи забил хавбек сборной России Данил Глебов — 0:1. На 90+7 минут нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе ударом с одиннадцатиметровой отметки восстановил равновесие в счете — 1:1. Единственную красную карточку в конце первого тайма получил футболиста хозяев Олег Дмитриев.

Составы команд:

«Факел»: Свинов, Шляков, Суслов, Морозов, Альшин (Магаль, 83’), Мастерной (Черняков, 70’), Акбашев (Гонгадзе, 74’), Квеквескири, Дмитриев, Аппаев, Максимов (Черов, 46’).

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Прохин (Терентьев, 69’), Глебов, Уткин, Тугарев (Лангович, 90’), Щетинин (Мелехин, 46’), Полоз (Голенков, 85’), Комличенко.