Дортмунд, Германия, 22 октября, 2022, 18:43 — ИА Регнум. 19-летний хавбек национальной сборной Англии по футболу Джуд Беллингем с оценкой 10 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 11 тура немецкой Бундеслиги 2022/23 «Боруссия» (Дортмунд) — «Штутгарт» (5:0).

«Боруссия» (Дортмунд)

В матче со «Штутгартом» Беллингем отметился двумя забитыми мячами, четырьмя успешными обводками, четырьмя удачными отборами и двумя выигранными верховыми единоборствами. Точность передач английского футболиста составила 85%.

В текущем сезоне Джуд Беллингем принял участие в 17 матчах за «шмелей» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также футболист получил три желтые карточки.