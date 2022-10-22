Москва, 22 октября, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Отдельный казачий взвод Центрального казачьего войска (ЦКВ), именуемый «Зверобои», проходит переподготовку и боевое слаживание перед отправкой в Донбасс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЦКВ 22 октября.

Vsko.ru Казачий отряд «Кубань»

Казаки одного из отделов войскового казачьего общества проходят подготовку по действиям в условиях специальной военной операции на базе бригады специального назначения Росгвардии. Со слов командования, добровольцы отличаются крепкой сплоченностью, высокой духовной силой и дисциплинированностью.

Среди личного состава казачьего подразделения — участники СВО. Наравне с опытными преподавателями-инструкторами бригады они делятся своим боевым опытом с товарищами по оружию.