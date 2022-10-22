22 октября 2022 | Время чтения 7 мин

Владимир Павленко, , 19:38 — REGNUM В Пекине завершился XX съезд КПК, избран новый, в действительности сильно обновленный состав ЦК. Продолжение ожидается завтра, уже объявлено, что в 12 часов мск будут обнародованы итоги 1-го пленума ЦК 20-го созыва, на котором будут избраны генеральный секретарь, а также составы Политбюро и его Постоянного комитета. Поскольку гадать «на кофейной гуще» бессмысленно (что доказано неизбранием в состав ЦК члена прежнего Посткома Ван Яна, которому целый ряд экспертов прочил руководство правительством), ограничимся констатацией фактов.

XX Национальный съезд КПК Цитата из видео Gov.cn

Первое: пост премьера Госсовета. Ясно, что Ли Кэцян его покидает, что, однако, было предопределено по совокупности целого ряда обстоятельств. Прежде всего, новая редакция Конституции КНР, сняв ограничения двух сроков с пребывания на посту председателя КНР, никак не изменила это ограничение применительно к руководству Госсоветом. Да и сам Ли несколько месяцев назад заявил, что уходит в отставку; таким образом, нет ничего удивительного в том, что он покидает и ЦК. Практика прежних кадровых перестановок, считающая условием назначения премьером прохождение ступени вице-премьера, по аналогии с которыми в экспертном сообществе на премьерство теперь прочат Ху Чуньхуа, на наш взгляд, не вполне объясняет происходящее. Да, Ли Кэцян на XVIII съезде пришел в премьеры с должности (первого) вице-премьера. Но он, во-первых, уже пять лет к тому времени, с XVII съезда, входил в Постком Политбюро, а во-вторых, был тесно связан с предыдущим партийным лидером Ху Цзиньтао; более того, именно Ли Кэцяна председатель Ху хотел видеть своим преемником, и в пользу Си Цзиньпина, ставшего тогда заместителем председателя КНР, эта дилемма разрешилась не сразу и не просто.

Более информированные, надо полагать, китайские СМИ, например South China Morning Post (SCMP) между прочим, считают наиболее вероятным кандидатом в премьеры Госсовета не Ху Чуньхуа, которому они прочат пост (первого) вице-премьера, а вновь переизбранного в состав ЦК Ли Цяна, руководителя Шанхайского горкома КПК. Конечно, в случае, если он будет избран в состав Посткома, а это будет известно только завтра. Предвосхищать итоги голосования не будем, особенно учитывая, что в официальных СМИ КНР подчеркивается: участники третьего заседания президиума съезда, где утверждались списки нового состава ЦК для голосования на съезде, делали это не произвольно, а по результатам предварительных выборов на альтернативной основе, которые проводились по региональным делегациям. И «под наблюдением контролеров», «в строгом соответствии с порядком избрания съезда». Подчеркивается, что прошли далеко не все; более 8% кандидатов в ходе избирательной процедуры были отсеяны.

XX Национальный съезд КПК Цитата из видео Gov.cn

Второе. В списке двенадцати членов Политбюро прежнего созыва, сохранивших свои позиции и сейчас, сразу пять являются руководителями крупнейших региональных парторганизаций. Помимо Ли Цяна (Шанхай), это Цай Ци (Пекин), Ли Хунжун (Тяньцзинь), Чэнь Миньер (Чунцин) и Ли Си (наиболее развитая провинция Гуандун, прилегающая к Гонконгу-Сянгану). Налицо приоритет кадров, связанных с интенсивным промышленным и технологическим развитием. Это во-первых; во-вторых, очень похоже, что именно в этой среде партийных руководителей следует искать решение вопроса о будущем транзите, ибо вряд ли у кого вызывает сомнение безальтернативность лидерства Си Цзиньпина, особенно учитывая изменения об его особом вкладе в развитие партийной идеологии, внесенные в Устав. Но и вопрос преемственности рано или поздно встанет. По опыту прежних транзитов, будущий лидер приходил во власть с должности заместителя председателя КНР. Так, Ху Цзиньтао занимал этот пост в 1998–2003 годах, а Си Цзиньпин — в 2008–2013 годах. Здесь следует оговориться, что данный вопрос находится в компетенции не съезда КПК, а сессии ВСНП, которая состоится в марте 2023 года, но понятно, что «наметки на будущее» делает именно съезд, где будущий потенциальный преемник избирается в состав Посткома. Сейчас зампредом КНР является Ван Цишань, которому 74 года и который на съезде в состав ЦК не вошел. Значит, будет новый зампред, и некоторые наблюдатели в этом плане указывают как раз на чунцинского «первого» — Чэнь Миньера, работавшего вместе с Си Цзиньпином еще в провинции Чжэцзян. Как говорится, посмотрим, ждать осталось недолго, и возможное избрание в состав Посткома как минимум не опровергнет данного предположения.

Третье: вопросы военного строительства, приобретающие особую актуальность в связи с кризисами вокруг бывшей УССР и Тайваня. Вновь, несмотря на возраст в 73 года, избран в состав ЦК генерал-полковник Чжан Юся, первый заместитель Си Цзиньпина в Центральном военном совете (ЦВС), отвечающий за высокотехнологичные военные программы, включая космос. Данный факт нельзя рассматривать в отрыве от провозглашенного Си Цзиньпином на съезде курса на преобразование НОАК к 2027 году в современную армию «мирового уровня». Следовательно, из любого правила, в том числе возрастных ограничений, существуют исключения там, где речь идет о критически важных вопросах. Другой момент, очень важный для опровержения запущенного западными СМИ предсъездовского фейка насчет якобы «смещения» Си Цзиньпина военными, который был распространен во второй половине сентября. Обратим внимание: в состав ЦК избран генерал-лейтенант Ли Цяомин, тот самый командующий Северным стратегическим направлением НОАК (аналог нашего военного округа), которому и приписывалась ключевая роль в этом самом фейковом «перевороте». Как, безусловно, понимает читатель, если бы провокационные инсинуации насчет «дыма без огня» имели под собой хотя бы отдаленную почву, об избрании в ЦК речи бы не шло. Поэтому так важно не вестись на слухи, распространяемые с целью дестабилизации внутренней обстановки. Это в полной мере относится и к нашей отечественной практике.

Си Цзиньпин на XX Национальном съезде КПК Цитата из видео Gov.cn

И последнее. Неоправданным представляется избыточное внимание, уделяемое ситуации вокруг эпизода с досрочным покиданием съезда 79-летним бывшим генеральным секретарем ЦК и экс-председателем КНР Ху Цзиньтао. Очень похоже, что в данном инциденте, до предела и не вполне корректно раздутом в СМИ, ключевой версией является состояние здоровья прежнего лидера, который, как можно судить по кадрам, обнародованным на первом заседании, еще 16 октября, и тогда находился в проблематичной физической форме. Поводом для спекуляций о «политической» подоплеке этого события, как представляется, служат, во-первых, неизбрание в состав ЦК 20-го созыва сразу трех ближайших соратников Ху Цзиньтао в прошлом составе Посткома Политбюро; помимо Ли Кэцяна и Ван Яна, еще и Хань Чжэна. Однако общее с ними прошлое, связанное с КСМК — китайским комсомолом — в современных условиях, когда Ху уже десять лет не находится у власти, аргумент натянутый. Во-вторых, ожидаемая смена (нам в России на заметку) всего финансово-экономического блока в Госсовете, а также в руководстве Народного банка Китая (НБК), команды которых в известной мере формировались еще при Ху Цзиньтао. Хотя и это объяснение неубедительное, всё куда проще: в мире радикально поменялось многое, новое время ставит новые задачи, и прямые параллели здесь вряд ли обоснованы. В-третьих, деление партийного руководства на квазифракционные группы, принятое среди определенных экспертов, «хромало» и в прежние времена. Например, «дело Бо Силая» перед XVIII съездом (2012 г.), едва не вызвавшее серьезный внутрипартийный кризис, с трудом квалифицируется по «шанхайско-комсомольской» линии противостояния. Но вполне отвечает другой градации — на «элитистов», сторонников системного подхода к формированию политического курса, и «популистов», среди которых встречаются носители самых различных взглядов, объединенных не идеологическими императивами, а скорее приверженностью радикальным методам действий в политике.

Словом, крупное политическое событие, которым, безусловно, стал завершившийся XX съезд КПК, в силу интереса к нему всегда обрастает множеством разнообразных интерпретаций. Рассудить, кто в экспертном сообществе прав, а кто заблуждается, может только время. Ну а кадровые подробности мы, набравшись терпения, узнаем уже завтра. И констатируем, что, «перезагрузившись» на фоне растущей неразберихи в рядах геополитических оппонентов, связанной с предстоящими выборами что в США, что на Тайване, КПК, скорее всего, получает определенные преимущества, в том числе фору по времени, позволяющую при определенном, кризисном развитии событий эффективно сыграть на опережение. Как будет — увидим.