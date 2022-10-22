Верхний Уфалей, Челябинская область, , 18:38 — REGNUM В Верхнеуральском районе Челябинской области 48-летний гражданин попался на ловле краснокнижных птиц. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Установлено, что он отлавливал пернатых породы Сапсан и Балобан. В клетках по месту его жительства сотрудники уголовного розыска обнаружили 27 особей сокола.

Краснокнижные птицы были изъяты оперативниками и переданы зоозащитникам. А в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. За незаконную добычу пернатых ему грозит четыре года заключения.