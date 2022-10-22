Дортмунд, Германия, , 18:37 — REGNUM 22 октября в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» футбольный клуб «Боруссия» в матче 11 тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 разгромил «Штутгарт». Основное время встречи завершилось со счетом 5:0.

Забитыми мячами в составе «шмелей» отметились Джуд Беллингем (2’ Никлас Зюле, 53’ Нико Шлоттербек), Никлас Зюле (13’ Рафаэл Геррейру), Джованни Рейна (44’ Юссуфа Мукоко) и Юссуфа Мукоко (72’ Рафаэл Геррейру).

Составы команд:

«Боруссия»: Кобель, Шлоттербек (Джан, 56’), Геррейру (Вольф, 80’), Хуммельс (Пасслак, 66’), Зюле, Озкан, Рейна (Модест, 66’), Беллингем, Брандт, Адейеми (Азар, 66’), Мукоко.

«Штутгарт»: Мюллер, Антон, Мавропанос, Силас (Фюрлих, 57’), Загаду, Соса, Эндо, Мийо (Нартей, 57’), Ахамада (Каразор, 73’), Гирасси (Пфайффер, 73’), Томаш (Мендоса, 62’).

«Боруссия», одержав шестую победу в сезоне и набрав 19 очков, поднялась на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Штутгарт» с восемью очками остался на 16 позиции.