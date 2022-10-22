Донецк, , 18:33 — REGNUM Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 22 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:03 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено два снаряда калибра 155 мм. 18:08 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 22 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами.