Зинсхайм, Германия, , 18:24 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» в матче 11 тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 одержала уверенную победу над «Хоффенхаймом» из Зинсхайма со счетом 2:0. Встреча проходила в Зинсхайме на стадионе «Райн-Неккар-Арена».

ФК Бавария Мюнхен

Забитыми мячами в составе «Баварии» отметились Джамал Мусиала (18’ Леон Горецка) и Эрик Шупо-Мотинг (38’ Серж Гнабри). Желтые карточки получили Кристоф Баумгартнер, Дайо Упамекано, Йозуа Киммих, Гриша Премель и Озан Кабак.

Статистика матча («Хоффенхайм»/ «Бавария»)

Удары 7/22

Удары в створ 3/8

Владение 34%/66%

Угловые 7/5

Нарушения 11/8

Составы команд:

«Хоффенхайм»: Бауманн, Кабак, Анхелиньо, Акпогума, Сков (Кадержабек, 62’), Нсоки, Премель (Штиллер, 85’), Гайгер (Руди, 85’), Баумгартнер (Крамарич, 62’), Дабур (Бишоф, 76’), Рюттер.

«Бавария»: Ульрайх, Упамекано, Павар, де Лигт, Дэвис, Киммих, Гнабри (Мазрауи, 77’), Горецка (Забитцер, 70’), Коман (Мане, 61’), Мусиала (Гравенберх, 77’), Шупо-Мотинг (Тель, 70’).

«Бавария», одержав шестую победу в сезоне и набрав 22 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. «Хоффенхайм» с 17 очками опустился на шестую позицию.