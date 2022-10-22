Анкара, , 18:20 — REGNUM Сбалансированную позицию Турции по спецоперации России на территории бывшей УССР одобряет весь мир. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии ряда объектов в провинции Малатья.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

«Сбалансированная политика Турции [по спецоперации РФ на территории бывшей УССР] вызвала одобрение во всем мире, — отметил политик. — Если бы мы пошли на поводу критиков, то сегодня пришлось бы как европейцам думать о том, как пережить грядущую зиму».

По его словам, Анкара пошла по «иному пути», поэтому «проблем с газом у нас нет».

Как передавало ИА REGNUM, 21 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Европа рассматривает вариант поставок природного газа на случай строительства в Турции газового хаба.