Степанакерт, 22 октября, 2022, 18:27 — ИА Регнум. На Собрании присутствовали активисты из числа россиян и члены Совета общины.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Граждане России усилят своё участие в жизни Русской общины и в дальнейшей судьбе Нагорного Карабаха.

По итогам Собрания было принято решение обратиться открытым письмом от лица российских соотечественников, проживающих в Нагорном Карабахе, к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Собрание утвердило создание Правового центра по оказанию бесплатных юридических услуг российским соотечественникам, проживающим в Нагорном Карабахе. Собрания граждан РФ будут носить регулярный характер, не реже одного раза в месяц. Свою безопасность участники Собрания связывают с Российским миротворческим контингентом.

Для одной части россиян карабахская земля — родная с рожденья, по наследию предков. Для другой части она стала родной после всем известных погромов в Сумгаите и в Баку; продолжением тех трагических событий также стали этнические чистки армян в Шаумяновском районе АзССР, впоследствии вошедшем в НКР.

Среди присутствующих на Собрании были участники референдума в 1991 году, отдавшие свои голоса за независимость Нагорно-Карабахской Республики. За независимость тогда проголосовало 99,89% участников референдума, который бойкотировался азербайджанским населением Нагорного Карабаха, составлявшего около 21% населения бывшего НКАО на момент 1989 года.

Среди граждан РФ по прошествии Второй Карабахской войны есть беженцы, потерявшие свои дома и всё своё имущество.

Практически все беженцы из числа граждан РФ получили послевоенные финансовые выплаты и компенсации, но вопрос обеспечения жильём ещё стоит на повестке дня.

Реконструкции Дома Русской Культуры, призванному удовлетворить потребности россиян в образовательной и культурной сферах, будет уделяться особое внимание.

Для граждан РФ одним из главных событий в культурной жизни уходящего года было основание Степанакертского русского драматического театра, который, наряду с другими образовательно-культурными учреждениями, будет располагаться в Доме Русской Культуры.

Знаменательное событие для граждан РФ и русскоязычных карабахцев — обеспечение полным комплектом учебников русской школы № 3 им А. С. Грибоедова — реализовано Организацией ДИАЛОГ и её партнёрами при поддержке РМК в НК. ДИАЛОГом подержана также «Летняя школа РОНК» и выставка детского творчества «Культура и просвещение».

Инициатива общины по участию карабахских русистов из школы № 3 им. А. С. Грибоедова на курсах повышения квалификации в Санкт-Петербурге и Горисе была поддержана представительством Россотрудничества в Армении. Это явилось значимым событием в образовательной сфере.

В течение двух послевоенных лет Русской общиной совместно с Российским Миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе был проведён целый ряд культурно-просветительских мероприятий.

Граждане РФ совместно с военнослужащими РМК в НК продолжат принимать самое активное участие в возрождении русского православия на карабахской земле.

Продолжатся на регулярной основе проведения встреч, посещения храмов и монастырей совместно с прихожанами Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви. Укреплению связей между прихожанами РПЦ и ААЦ будет уделяться особое внимание.

Среди членов Общины, помимо русских, белорусов и выходцев с территории бывш. УССР есть также армяне — граждане РФ, в незначительном числе: греки, грузины и осетины. В связи с этим и дальше будут прилагаться все возможные усилия для развития межконфессиональных и межнациональных связей.