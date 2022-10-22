Москва, 22 октября, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Сергей Кириенко признал заслугу российский учителей в героизме военных. Об этом сегодня, 22 октября, выступая с приветственной речью на Форуме классных руководителей в Москве заявил первый замруководителя администрации президента РФ.

Цитата из телефильма «Большая перемена», режиссер Алексей Коренев, 1972–1973 гг. Учитель

«Добровольцы с Донбасса воюют всего лишь за свое право быть русскими. За то, чтобы их дети учились на русском языке, читали книги великой российской истории и культуры. Это все, чего они просили. За это их стали убивать, бомбить и расстреливать. Все эти восемь лет они воюют за право быть русскими», — сообщил политик.

«Хочу сказать спасибо всем регионам России, которые помогли с восстановлением школ на освобожденных территориях. Целый ряд школ обустраивался специально, в этом нет сомнений. Огромная работа по восстановлению школ была проведена. Нам всем вместе есть, чему поучиться у коллег, которые все эти годы работали в школах, техникумах, вузаах Донбасса. Они под обстрелами продолжали учить детей. То, с каким героизмом защищают свою родину военнослужащие в зоне СВО, — это заслуга учителей», — признал он.

Второй всероссийский форум классных руководителей проходит в Москве 22–23 октября. В рамках форума активисты школьного образования и кураторы групп СПО объединят свои усилия на воспитание гармоничном развитой и социально ответственной личности среди школьников России.