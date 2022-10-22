Лондон, 22 октября, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона поддержали более ста парламентариев, что позволяет ему участвовать в выборах главы правительства. Об этом передает телеканал Sky News со ссылкой на источник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джонсон

«Джонсона поддерживают более 100 членов парламента, поэтому он может быть включен в избирательные бюллетени», — передает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября премьер-министр Британии Лиз Трасс заявила о своем уходе с поста главы правительства, пробыв на нём 45 дней.

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