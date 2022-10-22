Москва, , 18:12 — REGNUM 22 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче 14 тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с «Динамо». Московское дерби начнется в 19:00 по московскому времени.

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На матч назначена бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистенты главного судьи — Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. Резервный арбитр — Ян Бобровский.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Гильерме, Дмитрий Живоглядов, Станислав Магкеев, Тин Едвай, Наир Тикнизян, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Артем Карпукас, Вильсон Изидор, Гирано Керк, Франсуа Камано.

«Динамо»: Антон Шунин, Диего Лаксальт, Саба Сазонов, Роберто Фернандес, Эли Даса, Муми Нгамалё, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров, Александр Кутицкий, Федор Смолов.