Белгород, , 18:01 — REGNUM В результате обстрела со стороны киевских карателей города Шебекино в Белгородской области погиб мужчина и 14-летний ребенок, сообщает 22 октября RT.

Скорая помощь Mos03.ru

«Погибшие в Шебекине в результате обстрела ВСУ — мужчина и 14-летний ребёнок», — передает агентство.

По словам министра здравоохранения региона Андрея Иконникова, пять пострадавших находятся в стационаре, один из них в Городской больнице №2 Белгорода, состояние тяжёлое, в настоящее время находится в операционной.

«Четверо госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ — трое из них в тяжёлом состоянии, один в реанимации, двоих сейчас оперируют. Один пациент средней тяжести, ему оказывают медицинскую помощь в травматологическом отделении», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что пожар на гражданских объектах в Шебекино Белгородской области, возникший после обстрелов ВСУ, полностью потушен.

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