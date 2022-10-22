Белгород, 22 октября 2022, 18:01 — REGNUM В результате обстрела со стороны киевских карателей города Шебекино в Белгородской области погиб мужчина и 14-летний ребенок, сообщает 22 октября RT.
По словам министра здравоохранения региона Андрея Иконникова, пять пострадавших находятся в стационаре, один из них в Городской больнице №2 Белгорода, состояние тяжёлое, в настоящее время находится в операционной.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что пожар на гражданских объектах в Шебекино Белгородской области, возникший после обстрелов ВСУ, полностью потушен.
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