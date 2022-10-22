Донецк, , 17:58 — REGNUM Кировский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 22 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:10 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 22 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Красный Партизан натовскими снарядами.