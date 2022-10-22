Москва, 22 октября, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Пропаганда киевского режима эффективно работала последние восемь лет. Об этом сегодня, 22 октября, в рамках форума классных руководителей заявил первый замруководителя президента РФ Сергей Кириенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нацизм

«Шоком и откровением для меня было, когда я увидел, чему учили детей в младших классах на ныне освобожденных территориях. Это не шутка, в учебных пособиях ты видишь заголовок урока, который называется «Хороший русский — мертвый русский». Когда ты видишь в учебнике для учеников средних классов, как правильно ставить мины и растяжки. Это страшно. Но мы должны признать, что пропаганда киевского режима довольно эффективно работа», — сообщил Кириенко.

«Командиры военных подразделений на Донбассе или сотрудники правоохранительных органов с удивлением говорят, что зачастую самые бесчеловечные преступления совершали молодые люди, которым 21-22 года. Совсем мальчишки. Когда 8 лет назад началась система вкладывания в голову националистических идей и смыслов настоящего фашизма, этим ребятам было 13-14 лет. Они были достаточно большие, чтобы с ними говорить на серьезные темы, но еще слишком маленькими, что позволяло заложить в их головы любые идеи, которые произносят взрослые. За 8 лет из нормальных ребят они смогли воспитать настоящих фашистов. Это серьезный вызов для нас», — утвердил он.

Второй всероссийский форум классных руководителей проходит в Москве в выходные дни, с 22 по 23 октября. В рамках форума активисты школьного образования и кураторы групп СПО объединят свои усилия на воспитание гармоничном развитой и социально ответственной личности среди школьников России.