Донецк, , 17:54 — REGNUM Населенный пункт Красный Партизан в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли боевики ВСУ. Об этом 22 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:34 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Красный Партизан: выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 22 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами.