Белгород, 22 октября, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Комбайнер наехал на мину в Белгородской области. Об этом 22 октября написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Скорая помощь

По его данным, комбайнер наехал на мину, несмотря на наличие предупреждающей таблички.

«Произошел подрыв, — отметил Гладков. — Мужчина доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой».

Как передавало ИА REGNUM, 22 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела киевскими нацистами города Шебекино погибли два мирных жителя.