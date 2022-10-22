Леверкузен, Германия, , 17:46 — REGNUM 21-летний нидерландский универсальный защитник леверкузенского «Байера-04» Джереми Фримпонг входит в сферу трансферных интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом 22 октября сообщает журналист Sky Sports Флориан Платтенберг.

В текущем сезоне Джереми Фримпонг принял участие в 14 матчах за «Байер-04» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил одну желтую и одну красную карточки.

За «Байер-04» Фримпонг выступает с 27 января 2021 года после перехода из «Селтика» за 11 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нидерландского защитника в 25 миллионов евро.