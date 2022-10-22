22 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что в законодательный орган киевского террористического режима был внесен проект постановления о признании Белоруссии «территорией, временно оккупированной Россией».

Оксана Переможенко, , 18:13 — REGNUM В законодательный орган киевского террористического режима был внесен проект постановления о признании Белоруссии «территорией, временно оккупированной Россией». Соответствующее постановление внес представитель киевского режима Алексей Гончаренко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

В соответствии с проектом постановления киевскому режиму предложено обратиться к зарубежным государствам и потребовать лишить правительство белорусского президента Александра Лукашенко международной правосубъектности. Также в проекте постановления предлагает приостановить участие Белоруссии в таких международных организациях, как ООН, МВФ и так далее.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения не понимают действий представителей киевского режима, в особенности если учесть, что у него есть масса своих проблем.

«В цирке всё стабильно. В стране света нет, а они хренью маются», — не понимает Дмитрий.

«От страха совсем крыша едет», — возмутилась Наталия С.

«Людям совсем заняться нечем», — добавила Elena.

«Как говорил некий Изя: в моё отсутствие можете меня даже побить», — иронизирует Radik F.

«А там ещё кто-то «заседает» или они на расстоянии всё решают?» — задумалась Татьяна.

«Нет, мне кажется, там употребляют то, чего ещё не придумали, но у них уже есть. Такого эффекта достигнуть простыми наркотиками нереально», — с сарказмом отметила Svetlana.

«Пора в их Раду доставить букетик «Герани»…» — шутит Евгения, подразумевая беспилотник «Герань-2».

«В темноте ещё и не такое придёт в голову», — пошутила Светлана.

«Здесь без санитаров уже никак», — написала Елена П.

Умный очень Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот сердобольные люди! О себе не думают, всё за других переживают!» — смеется Аn P.

«Они так и просят полного уничтожения», — добавила Morena M.

«В нашей стране полная ж… а оно постановления выносит. Вынесите постановление о капитуляции, идиоты, и прекратите геноцид нашего народа!» — призвала Valentina, проживающая, по всей видимости, на территории б. УССР.

«Не они ли орут, как подорванные: какое вам дело, что в другой стране делается? Так какое им дело до Белоруссии?» — не понимает Яна.

«Не надо недооценивать противника! Это обоснование для нападения на Белоруссию, и это, уверен, не [представители киевского режима] придумали, наглосаксы в деле!» — предположил Сергей С.

«Ох, допекут Батьку! Приедет сам в Киев, картошку сажать», — не без сарказма прокомментировала Натали.

«Белоруссия временно оккупирована кем?.. Всем бы такую оккупацию. Качество продуктов — супер. В стране даже в деревнях чистота и порядок. Производства работают», — заметила «О Ка».

«А [территория б. УССР] оккупирована США», — подытожила Dari R.