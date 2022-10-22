Вашингтон, 22 октября, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил надежду, что новый премьер-министр Италии Джорджу Мелони будет поддерживать Киев. Соответствующее заявление опубликовал Белый дом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Я с нетерпением жду продолжения нашей поддержки [киевского режима], привлечения России к ответственности за её агрессию, обеспечения соблюдения прав человека и демократических ценностей и обеспечения устойчивого экономического роста», — заявил Байден.

Глава Белого дома поздравил Мелони с назначением на пост премьер-министр и напомнил ей, что Италия является важным союзником НАТО.