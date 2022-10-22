Москва, , 17:39 — REGNUM Западная пропаганда нацелена на воспитание молодого поколения граждан России. Об этом сегодня, 22 октября, выступая с приветственной речью на Форуме классных руководителей в Москве заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Подросток

«Сегодня ваша работа — воспитание — становится важной как никогда. Это всегда было так, но сегодня это особенно важно в России», — обратился Кириенко к классным руководителям со всей страны. «Мы все с вами хорошо понимаем, что против России ведется война. Причем война эта состоит из горячих боевых действий, которые происходит на территории Донбасса, Херсона, Запорожья, б. УССР, но эта война не с б. УССР. Россия с ней не воюет. С Россией сегодня воюют объединённые страны НАТО. И целью этой войны является попытка ликвидировать Россию как самостоятельное, суверенное государство. Ликвидировать исторические корни нашей страны, ликвидировать культуру и традиции. Если бы это было не так, то война велась только на поле боя, но она ведется с российской культурой и, конечно, основной целью является подрастающее поколение», — заявил первый замруководителя администрации президента.

«Текущему поколению россиян эти враги ничего не сделают. Они не смогут заставить нас забыть нашу историю, культуру и героев, на которых мы воспитаны. А подрастающим поколением можно попробовать нас победить. Есть древняя китайская мудрость: «Хочешь победить своего врага — воспитай его детей». Ровно эта попытка и предпринимается. Мы должны понимать, что это может работать», — дополнил он.

Второй всероссийский форум классных руководителей проходит в Москве в выходные дни, с 22 по 23 октября. В рамках форума активисты школьного образования и кураторы групп СПО объединят свои усилия на воспитание гармоничном развитой и социально ответственной личности среди школьников России.