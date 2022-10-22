Ноттингем, Великобритания, , 17:34 — REGNUM Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение команды от «Ноттингем Фореста» в матче 13 тура Английской Премьер-лиги 2022/23 со счетом 0:1.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп PAUL ROBINSON

«Мы были прекрасно готовы к тому, как «Ноттингем» обороняется. Мы пропустили гол после большой ошибки — потеряли мяч и дали сопернику право на штрафной, а при стандартах может произойти всякое. Все шансы, который были у соперника, мы сами им предоставляли. Мы сделал очень много изменений и должны были побеждать, но нам это не удалось. Вот почему мы стоим здесь в статусе проигравших», — цитирует Клоппа издание BT Sport.

Игра, проходившая 22 октября в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд», завершилась минимальной победой хозяев, а единственный мяч на 55 минуте встречи забил нападающий сборной Нигерии Тайво Авоньи.

На данный момент «Ливерпуль» с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Ноттингем Форест», набрав 9 очков, поднялся на 19 позицию.