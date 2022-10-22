Луганск, 22 октября, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 22 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:57 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено два снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 22 октября в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли город Попасная в ЛНР из РСЗО HIMARS.