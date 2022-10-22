Луганск, , 17:19 — REGNUM Боевики ВСУ выпустили по городу Попасная в Луганской Народной Республике (ЛНР) несколько ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 22 октября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 13.00 по населенному пункту Попасная с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 22 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Горловке еще три снаряда калибра 155 мм.