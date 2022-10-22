Москва, 22 октября, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мобилизация

«О мерах поддержки мобилизованных лиц. Правительство России в целях поддержки граждан, призванных в соответствии с указом от 21 сентября об объявлении частичной мобилизации…», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября после обращения президента РФ Владимира Путина. В рамках её планируют призвать в войска порядка 300 тыс. человек.

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