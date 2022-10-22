Манчестер, Великобритания, , 17:12 — REGNUM 22 октября в Манчестере на стадионе «Этихад» футбольный клуб «Манчестер Сити» в матче 13 тура Английской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с «Брайтоном». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Рубен Диаш, Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу, Мануэль Аканджи, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва, Джек Грилиш, Рияд Марез, Эрлинг Холанд.

«Брайтон»: Роберт Санчес, Адам Уэбстер, Люис Данк, Соломон Марч, Леандро Троссард, Жоэль Вельтман, Паскаль Гросс, Алексис МакАллистер, Адам Лаллана, Мойсес Кайседо, Дэнни Уэлбек.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Ассистенты главного судьи — Майкл Перри и Скотт Леджер. Резервный арбитр — Ли Мейсон.

В текущем сезоне 22-летний форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд принял участие в десяти турах чемпионата Англии, в которых отметился 15 забитыми мячами и тремя результативными передачами.