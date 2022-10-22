Белгород, 22 октября, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Пожар на гражданских объектах в Шебекино Белгородской области, возникший после обстрелов ВСУ, полностью потушен, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Пожар на месте попадания снаряда в Шебекино

«Пожар на гражданских объектах полностью потушен. Подразделениями МЧС идет проливка и разборка конструкций», — написал Гладков в телеграм-канале.

Он добавил, что электро-, тепло- и водоснабжение города полностью восстановлены.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела киевскими нацистами города Шебекино в Белгородской области погибли два мирных жителя.

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