Зинсхайм, Германия, 22 октября, 2022, 17:09 — ИА Регнум. «Хоффенхайм» из Зинсхайма объявил стартовый составы на центральный матч 11 тура немецкой Бундеслиги 2022/23 с мюнхенской «Баварией». Встреча пройдет 22 октября на стадионе «Райн-Неккар-Арена», а стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

ФК Бавария Мюнхен

Стартовые составы команд:

«Хоффенхайм»: Оливер Бауманн, Озан Кабак, Анхелиньо, Кевин Акпогума, Роберт Сков, Стэнли Нсоки, Гриша Премель, Деннис Гайгер, Кристоф Баумгартнер, Моанес Дабур, Жоржиньо Рюттер.

«Бавария»: Свен Ульрайх, Бенжамен Павар, Дайо Упамекано, Маттейс де Лигт, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Серж Гнаби, Кингсли Коман, Джамал Мусиала, Эрик Шупо-Мотинг.

В последний раз «Бавария» и «Хоффенхайм» играли между собой 12 марта 2022 года в матче 26 тура чемпионата Германии. Тот матч завершился со счетом 1:1, а забитыми мячами отметились Кристоф Баумгартнер (32’ Дэвид Раум) и Роберт Левандовски (45+3’ Йозуа Киммих).