Челябинск, 22 октября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Челябинский губернатор Алексей Текслер оценил готовность полевого лагеря, который был подготовлен на уходящей неделе для мобилизованных граждан. Об этом говорится в его телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Уже на днях здесь разместится первая группа призванных. К их встрече всё готово», — сказал чиновник.

Созданные для мобилизованных условия он назвал достойными. Это и отапливаемые палатки, и полевые кухни, и круглосуточное медицинское сопровождение, и бани, и полевая церковь, и мечеть. По словам губернатора, теперь важно, чтобы этот единый организм стал функционировать без сбоев.

Как сообщало ИА REGNUM, лагерь был создан на уходящей неделе. Здесь мобилизованные будут проходить подготовку.