Воронеж, 22 октября, 2022, 17:00 — ИА Регнум. 22 октября в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов» футбольный клуб «Факел» в матче 14 тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с «Ростовом». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

На матч назначена бригада арбитров во главе с Павлом Шадяхановым. Ассистенты главного судьи — Антон Кобзев и Наиль Сейфетдинов.

Стартовые составы команд:

«Факел»: Илья Свинов, Евгений Шляков, Ильнур Альшин, Кирилл Суслов, Евгений Морозов, Владислав Мастерной, Роман Акбашев, Ираклий Квеквескири, Олег Дмитриев, Максим Максимов, Хызыр Аппаев.

Главный тренер: Дмитрий Пятибратов.

«Ростов»: Сергей Песьяков, Данила Прохин, Евгений Чернов, Александр Сильянов, Максим Осипенко, Данил Глебов, Даниил Уткин, Роман Тугарев, Кирилл Щетинин, Дмитрий Полоз, Николай Комличенко.

Главный тренер: Валерий Карпин.