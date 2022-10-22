Донецк, , 16:59 — REGNUM Боевики ВСУ вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 22 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:45 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Калининский и Никитовский районы): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 22 октября в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Новоселовку и Горловку.