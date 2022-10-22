Киев, 22 октября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Перебои с подключением к интернету наблюдаются на юге б. УССР, сообщает 22 октября организация NetBlocks.

Avantnet.ru Интернет

«Подтверждено: данные сети в реальном времени показывают перебои с интернетом на юге (б. УССР)», — говорится в сообщении организации, опубликованном в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее авиация России уничтожила в Харькове на предприятии «Коммунар» головные части для противокорабельных ракет «Нептун».

Читайте также: ВС России за время спецоперации уничтожили около шести тысяч танков ВСУ