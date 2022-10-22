На юге б. УССР зафиксированы проблемы с интернетом
Киев, 22 октября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Перебои с подключением к интернету наблюдаются на юге б. УССР, сообщает 22 октября организация NetBlocks.
Avantnet.ru
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«Подтверждено: данные сети в реальном времени показывают перебои с интернетом на юге (б. УССР)», — говорится в сообщении организации, опубликованном в соцсетях.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее авиация России уничтожила в Харькове на предприятии «Коммунар» головные части для противокорабельных ракет «Нептун».
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