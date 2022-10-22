Ноттингем, Великобритания, , 16:55 — REGNUM 25-летний голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Дин Хендерсон с оценкой 8.10 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 13 тура Английской Премьер-лиги 2022/23 «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль» (1:0).

«Ливерпуль» vs «Саутгемптон» — 0:1 Liverpoolfc.com

В матче с «мерсисайдцами» Дин Хендерсон совершил семь удачных спасений и позволил «Ноттингем Форесту» удержать победу. Точность передач 25-летнего футболиста составила 38%.

За «Ноттингем Форест» Дин Хендерсон выступает с 2 июля 2022 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает английского вратаря в 22 миллиона евро.