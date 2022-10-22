Киев, , 16:53 — REGNUM Масштаб повреждения энергообъектов на территории бывшей УССР 22 октября может превышать последствия ударов 10 и 12 октября. Об этом говорится в сообщении компании «Укрэнерго» в Telegram.

Света нет Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Совершили (Вооруженные силы России) еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей (на территории бывшей УССР)… — говорится в сообщении. — Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10–12 октября».

По последним данным, к ликвидации последствий обстрелов уже приступили специалисты. При этом отмечается, отключения электроэнергии введены в Киеве и Киевской, Запорожской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ обнародовали кадры боевых вылетов самолетов Су-30см Воздушно-космических сил (ВКС).