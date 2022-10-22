Ноттингем, Великобритания, 22 октября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа потерпел поражение от «Ноттингем Фореста». Матч 13 тура Английской Премьер-лиги, проходивший 22 октября в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд», завершился со счетом 1:0.

Liverpoolfc.com «Ливерпуль» vs «МЮ» — 0:0

Единственный мяч на 55 минуте забил 25-летний нападающий сборной Нигерии Тайво Авоньи. Желтые карточки получили Джозеф Гомес, Джо Уоррел и Ремо Фройлер. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни.

Составы команд:

«Ноттингем Форест»: Хендерсон, Кук, Уильямс (Лоди, 73’), Орье, Маккенна, Гиббс-Уайт, Лингард (Джонсон, 64’), Куяте (Мангаля, 80’), Йейтс, Фройлер, Авоньи (Уоррел, 64’).

«Ливерпуль»: Бекер, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Милнер (Александер-Арнольд, 62’), Фабиньо, Эллиотт, Джонс, Салах, Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 76’), Карвалью (Хендерсон, 62’).

На данный момент «Ливерпуль» с четырьмя победами и 16 набранными очками занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем Форест», набрав 9 очков, поднялся на 19 позицию.