Берлин, 22 октября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Власти Германии без координации с партнерами не намерены поставлять киевскому режиму вооружение западного производства, в том числе танки Leopard 2. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Welt am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

По его словам, «никаких односторонних шагов» Берлин в этом направлении предпринимать не намерен.

При этом Шольц отметил, что власти Германии позаботилась о поставках киевскому режиму танков из Греции, Словакии, Чехии и Словении.

Как передавало ИА REGNUM, 20 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц перед саммитом Евросоюза заявил, что граждане и предприятия Германии могут не бояться роста тарифов на газ, электричество или теплоснабжение.