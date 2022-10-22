Нижний Новгород, , 16:23 — REGNUM 22 октября «Пари Нижний Новгород» в матче 14 тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 потерпел поражение от «Краснодара». Основное время встречи завершилось со счетом 0:2.

ФК «Краснодар»

Забитыми мячами в составе «быков» отметились Ильзат Ахметов (17’ Джон Кордоба) и Джон Кордоба (90+8’ Эдуард Сперцян). Красные карточки получили футболисты «Пари НН» Мамаду Майга и Никита Каккоев.

Составы команд:

«Пари НН»: Гойло, Масоэро, Юлдошев (Набиуллин, 67’), Каккоев, Пенчиков (Корнюшин, 78’), Агапов, Майга, Михайлов, Шильцов (Жигулев, 56’), Рыбчинский (Милсон, 46’), Янсане (Сулейманов, 56’).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Кайо, Сорокин, Волков (Петров, 63’), Сперцян, Баньяц, Пина (Мацукатов, 72’), Ахметов (Апеков, 79’), Кордоба, Олусегун (Ионов, 46’).

«Краснодар», одержав седьмую победу в сезоне и набрав 24 очка, укрепился на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с 13 очками остался на 11 позиции.