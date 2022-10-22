Мирослава Романенко, 22 октября 2022, 17:07 — REGNUM Европейский союз должен рассмотреть вопрос помощи киевскому режиму, используя для этого замороженные российские активы, заявил 21 октября глава Европейского совета Шарль Мишель.
«Мы должны смотреть на замороженные активы и их использование для реконструкции [территории б. УССР] и помощи [киевскому режиму]», — отметил он.
Политик добавил, что этот вопрос могут рассмотреть в ходе международной конференции помощи киевскому режиму, которая 25 октября должна состояться в ФРГ.
Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многих возмутило намерение ЕС использовать российские активы для помощи Киеву. Иные отметили, что этот шаг подорвет доверие к Западу. Другие добавили, что деньги вряд ли достанутся киевскому режиму, в лучшем случае из этих средств будут погашены долги Киева перед США и ЕС.
«Интересно, как быстро после этого инвесторы Востока сбегут из ЕС? Очень быстро… Сами топят себя, ведь инвесторы побегут в США и Китай», — считает albatros.
«Не передадут. Эта кухня на скудоумие [киевского режима] рассчитана, чтобы те продолжали верить в любовь и поддержку Запада. Это как с победой на Евровидении — пыль в глаза», — отметила Анастасия.
«А потом Путин поставит вас на счётчик…» — с сарказмом добавил A-lex A.
«В России разве нет иностранных активов? Тоже можно приватизировать», — написала Наталья.
«Пусть попробуют, они давно об этом говорят, боятся последствий», — отметила Любовь С.
«Русские всегда приходят за своими деньгами», — отреагировала Наталья К.
«Наконец-то можно будет официально все их заводы отжать», — прокомментировал один из участников обсуждения.
«Ворье, всю свою историю жили только за счёт грабежей и воровства!» — написал Игорь К.
«Пусть передают, но и Россия будет считать, что госдолг погашен, так что останутся без выплат по облигациям, и никто никому не должен будет», — добавила Лена Л.
«Как только передадут, все в мире напрягаться начнут. Остальному миру есть о чём подумать!» — отреагировал D. D.
«Оформим как покупку нескольких областей [б. УССР]», — с сарказмом написал Алексей.
«Ага, ага, сейчас они отдадут… Им бы свои экономики спасти. Вообще у меня подозрение, что там денежки-то уже потратили, а теперь надо оправдаться в глазах общества», — предположила Екатерина К.
«Пора России простить иностранные кредиты российских компаний западным банкам», — призвал Alex G.
«Самое интересное, что [киевский режим] выплатит свой долг им же этими деньгами, на которые было купленное оружие против нас. Вести войну против нас за наши же деньги, как это по-американски», — возмутился Виктор И.
«Т. е. для возвращения своих активов России придется вернуть в свой состав ВСЮ [территорию б. УССР]?» — задался вопросом еще один участник обсуждения.
«Вот удивили. Всю историю своего существования Запад грабил других и на этом строил свое благополучие», — заметил Олег Т.
«Русские приедут за своим… Всему свое время…» — добавил Аркадий В.
«Вы отдадите? Да вас жаба задушит! Скорее всего, до вас доперло, что возврата кредитов от [киевского режима] вам не видать, как и дешевого газа!..» — подытожил Дмитрий.