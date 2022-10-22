Москва, , 16:16 — REGNUM Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, выступая на открытии Второго Всероссийского форума классных руководителей, педагогическое сообщество за профессионализм и преданность выбранному делу.

Сергей Кириенко ИА REGNUM

Сергей Кириенко отметил, что «сегодня воспитание как никогда становится важной работой. Это всегда было так, особенно в России. Очень радует, что в нашем обществе растет престиж педагога и наставника. Не случайно следующий год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Профессия педагога — это одно из самых священных и благородных призваний в жизни».

«У ребят есть колоссальный запрос на искренность, и принципиально важно, чтобы человек, который рассказывает о каких-то ценностях и убеждениях, сам им соответствовал. Без этого невозможно стать настоящим наставником, классным руководителем, воспитателем, советником директора по воспитанию, огромная команда которых появилась и работает в школах», — подчеркнул Сергей Кириенко .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, II Всероссийский форум классных руководителей объединил активистов школьного образования и кураторов групп среднего профессионального образования (СПО). В этом году участники Форума обсудили ряд важнейших вопросов, связанных с организацией воспитательной работы при реализации образовательных программ, классным руководством, психологией воспитания и обучения, инклюзивным и семейным образованием, использованием Интернета в работе современного педагога. Повестка Форума включает также панельную дискуссию, посвященную созданию в июле 2022 года Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

Партнерский стенд Российского движения школьников и ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» представлен на Форуме четырьмя специальными проектными зонами — Открытая кафедра «Навигация», «Орлята России», Медиапространство и Центр детских инициатив, отражающими ключевые направления работы в области духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.