Вашингтон, , 16:16 — REGNUM Многонациональный контингент под руководством США может принять участие в конфликте на территории б. УССР, заявил экс-директор ЦРУ и бывший командующий силами Соединенных Штатов и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус.

НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, нападение на одного из членов НАТО, скорее всего, выступает для альянса «красной линией», пересечение которой повлечет за собой вмешательство со стороны Североатлантического альянса.

«США и другие страны могут отреагировать (на действия России) тем или иным образом, но как многонациональная сила под руководством США, а не как сила НАТО», — сказал Петреус в интервью Express.

Напомним, ранее телеканал СBS сообщил, что в случае дальнейшей эскалации конфликта или нападения на одну из стран НАТО 101-я воздушно-десантная дивизия Сухопутных войск США, которая дислоцирована на территории Румынии, готова зайти на территорию б. УССР.

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