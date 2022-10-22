Луганск, , 16:13 — REGNUM Боевики ВСУ выпустили по населенному пункту Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР) две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 22 октября говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 14:58 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела со стороны ВСУ разрушено одно частное домостроение. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 22 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Зайцево в ДНР из танка.