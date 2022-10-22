Донецк, 22 октября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 22 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танк ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:45 — населенный пункт Озаряновка — населенный пункт Зайцево: произведено 10 выстрелов из танка», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 22 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Горловку из артиллерии.