Берлин, , 16:07 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нельзя, чтобы конфликт между Россией и Киевом превратился в прямой конфликт между РФ и НАТО.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я не думаю, что это произойдет, но, по крайней мере, мы не должны терять из виду опасность», — сказал Шольц в интервью немецкой газете Welt, отвечая на вопрос, боится ли он, что конфликт между Россией и Киевом перерастет в мировую войну.

Он добавил, что в такой «опасной ситуации о любом неосторожном шаге не может быть и речи».

«Нельзя, чтобы это привело к прямому конфликту между Россией и НАТО», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шольц заявил, что до 30% жителей ФРГ с разными политическими взглядами не согласны с западными антироссийскими санкциями и поставками немецкого оружия киевскому режиму.

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