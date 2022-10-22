Берлин, 22 октября 2022, 16:07 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нельзя, чтобы конфликт между Россией и Киевом превратился в прямой конфликт между РФ и НАТО.
Он добавил, что в такой «опасной ситуации о любом неосторожном шаге не может быть и речи».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шольц заявил, что до 30% жителей ФРГ с разными политическими взглядами не согласны с западными антироссийскими санкциями и поставками немецкого оружия киевскому режиму.
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