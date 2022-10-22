Нижний Новгород, 22 октября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Сотрудники Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) ведут разработку отечественного литографа для производства интегральных микросхем с разрешением до 7 нанометров. Об этом сообщает портал CNews со ссылкой на «Стратегию развития Нижегородской области».

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На текущем этапе разработчики изготовили первый демонстрационный образец литографа. На этом оборудовании получены отдельные изображения с разрешением до предельных 7 нм. К 2024 году должна быть готова установка, которая позволит проводить полный цикл операций. Промышленный образец литографа разработчики планируют создать к 2028 году.

Замдиректора Института физики микроструктур РАН по научно-технологическому развитию Николай Чхало рассказал про некоторые особенности разрабатываемого отечественного литографа. Он отметил, что уже собранный демонстратор обладает оптической системой, превосходящей существующие аналоги.

Название технологического процесса в электронной промышленности определяется разрешающей способностью используемого оборудования. Повышение разрешающей способности приводит к уменьшению размеров, энергопотребления и росту производительности полупроводниковых приборов.

Массовое производство чипов по 7-нм техпроцессу началось в 2018 году, когда тайваньская компания TSMC начала изготовление мобильных процессоров Apple A12, Kirin 980, а также Snapdragon 855.