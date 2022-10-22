Москва, , 16:02 — REGNUM В связи с высоким интересом к конкурсу «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» и существующими сложностями с безопасностью и связью на территории региона принято решение о продлении срока приема заявок на участие. Регистрация участников возобновлена и завершится 3 ноября в 12:00 (по московскому времени).

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что среди жителей новых регионов России много неравнодушных и инициативных людей.

«Я недавно был в Донбассе, посещал Херсон, и, конечно, невооруженным глазом видно, как у местных жителей горят глаза, когда мы начинаем обсуждать вопросы будущего новых российских регионов. Всегда много идей, позитивный и конструктивный настрой на дальнейшую работу. Мы просто не могли оставить без внимания множество просьб людей об участии и сделали то, о чем нас просили, — приняли решение продлить прием заявок на участие в кадровом конкурсе ДНР», — сказал Сергей Кириенко.

«Особые условия требуют особых решений», — подчеркнул он.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что оргкомитетом конкурсов «Лидеры возрождения» совместно с Общественным советом конкурса в ДНР было решено увеличить срок регистрации участников, чтобы все желающие смогли зарегистрироваться, несмотря на непростые условия для этого на территории региона.

«Регистрация на конкурс «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» длилась четыре недели. Этого было бы вполне достаточно для любого другого региона России, но все мы знаем, что ситуация в ДНР сегодня нестабильна: из-за постоянных обстрелов не все, кто действительно хотели и собирались, смогли зарегистрироваться в качестве участников. За последние несколько дней ко мне подходили люди, которые успели вовремя создать личный кабинет, но следующие задания этапа выполнить не смогли. Мы посоветовались с коллегами из Общественного совета, и они полностью поддержали эту идею. Регистрация участников на кадровый конкурс «Лидеры возрождения» в ДНР завершится 3 ноября в полдень по московскому времени», — сообщил Денис Пушилин.

По словам исполнительного директора кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» Антона Серикова, в Донецкой Народной Республике еще до начала конкурсного отбора сформировалась серьезная конкуренция.

«Мне удалось ознакомиться с анкетами некоторых участников, я прочитал их эссе и хочу отметить, что очень много сильных мотивированных управленцев уже подали заявки на участие. Впервые вижу такое искреннее стремление к участию от таких разных конкурсантов — молодых и опытных, работающих в полях и в офисах. Уверен, что продление регистрации даст возможность дополнительно усилить состав конкурсантов», — рассказал Антон Сериков.

Член Общественного совета конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика», руководитель ситуационного центра обратной связи республики Лариса Тримбалюк посоветовала участникам в этот раз собраться и найти возможность зарегистрироваться и написать эссе.

«За несколько дней после завершения приема заявок ко мне неоднократно обращались люди, которым требовалась помощь в завершении регистрации. Понимая текущую ситуацию, конечно, хотелось пойти навстречу. Поэтому мы с коллегами по Общественному совету разделяем и поддерживаем идею Дениса Владимировича», — поделилась мнением Лариса Тримбалюк.

Напомним, конкурсы под общим названием «Лидеры возрождения» проводятся впервые. 21 сентября они были запущены в Запорожской и Херсонской областях, а 22 сентября — в Донецкой и Луганской народных республиках. Целью конкурсов являются поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых к решению профильных управленческих и содержательных задач, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы.

Принять участие в этих конкурсах могут руководители не моложе 20 лет, имеющие опыт управления не менее года и связь с регионом проведения конкурса (родились на его территории, живут или жили не менее года, учатся или учились не менее года, работают или работали не менее года, а также если в настоящее время там проживают близкие родственники).

Финалисты и победители будут включены в кадровый резерв республики или области, из которого по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в органы государственной власти и местного самоуправления, на предприятия и в организации, некоммерческие организации и фонды. Победители получат по 1 млн рублей на персонально выбранную программу обучения на территории Российской Федерации. Из числа победителей будут отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации/Мастерской управления «Сенеж»/Всероссийского образовательного центра «Машук». Также победители получат персональные рекомендации от лучших HR-специалистов Российской Федерации, поддержку экспертов и наставников.

Эти конкурсы строятся по модели российского конкурса управленцев «Лидеры России», который проводится с 2017 года. Конкурсы «Лидеры возрождения» также состоят из регистрации, дистанционного и очного этапов отбора. Регистрация уже началась, подать заявку можно на сайте лидерывозрождения. рф до 12:00 (по московскому времени) 3 ноября.