Регистрация на конкурс «Лидеры возрождения. ДНР» продлена до 3 ноября
Москва, 22 октября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В связи с высоким интересом к конкурсу «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» и существующими сложностями с безопасностью и связью на территории региона принято решение о продлении срока приема заявок на участие. Регистрация участников возобновлена и завершится 3 ноября в 12:00 (по московскому времени).
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что среди жителей новых регионов России много неравнодушных и инициативных людей.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что оргкомитетом конкурсов «Лидеры возрождения» совместно с Общественным советом конкурса в ДНР было решено увеличить срок регистрации участников, чтобы все желающие смогли зарегистрироваться, несмотря на непростые условия для этого на территории региона.
По словам исполнительного директора кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» Антона Серикова, в Донецкой Народной Республике еще до начала конкурсного отбора сформировалась серьезная конкуренция.
Член Общественного совета конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика», руководитель ситуационного центра обратной связи республики Лариса Тримбалюк посоветовала участникам в этот раз собраться и найти возможность зарегистрироваться и написать эссе.
Напомним, конкурсы под общим названием «Лидеры возрождения» проводятся впервые. 21 сентября они были запущены в Запорожской и Херсонской областях, а 22 сентября — в Донецкой и Луганской народных республиках. Целью конкурсов являются поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых к решению профильных управленческих и содержательных задач, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы.
Принять участие в этих конкурсах могут руководители не моложе 20 лет, имеющие опыт управления не менее года и связь с регионом проведения конкурса (родились на его территории, живут или жили не менее года, учатся или учились не менее года, работают или работали не менее года, а также если в настоящее время там проживают близкие родственники).
Финалисты и победители будут включены в кадровый резерв республики или области, из которого по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в органы государственной власти и местного самоуправления, на предприятия и в организации, некоммерческие организации и фонды. Победители получат по 1 млн рублей на персонально выбранную программу обучения на территории Российской Федерации. Из числа победителей будут отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации/Мастерской управления «Сенеж»/Всероссийского образовательного центра «Машук». Также победители получат персональные рекомендации от лучших HR-специалистов Российской Федерации, поддержку экспертов и наставников.
Эти конкурсы строятся по модели российского конкурса управленцев «Лидеры России», который проводится с 2017 года. Конкурсы «Лидеры возрождения» также состоят из регистрации, дистанционного и очного этапов отбора. Регистрация уже началась, подать заявку можно на сайте лидерывозрождения. рф до 12:00 (по московскому времени) 3 ноября.