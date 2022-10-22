Донецк, 22 октября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 22 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:45 — населенный пункт Дружба — населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 22 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Горловке семь снарядов.