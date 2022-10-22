Солнечногорск, Московская область, , 15:54 — REGNUM На базе мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье 20 — 21 октября прошел образовательный семинар для педагогов из Луганской и Донецкой народных республик. Организатором семинара выступает АНО «Большая перемена» — проект Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) — при поддержке Российского движения детей и молодежи (РДДМ). Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей» и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ.

Учитель ИА REGNUM

В 2022 году к конкурсу «Большая перемена» присоединились более 200 тысяч педагогов-наставников, из них 5223 учителя — жители Луганской и Донецкой народных республик. Педагоги «Большой перемены» регулярно проходят курсы повышения квалификации и принимают участие в профессиональных образовательных программах. В школах, колледжах, техникумах и учреждениях дополнительного образования по всей России работают клубы «Большой перемены», которые объединяют активных участников сообщества, педагогов, родителей и администрацию организации для создания экосистемы возможностей для учащихся. На территории ЛНР и ДНР уже созданы 67 клубов «Большой перемены», еще 51 планируется открыть в ближайшее время.

20 и 21 октября 140 педагогов Донбасса стали участниками обучающего семинара «Большой перемены». Двухдневный семинар прошел на базе мастерской управления «Сенеж» в Московской области.

Участники семинара узнали о возможностях, которые дает «Большая перемена» педагогам, школьникам и студентам СПО, и познакомились с Хартией сообщества. Руководители московских и подмосковных клубов «Большой перемены» поделились с коллегами своим опытом, а также рассказали о созданных в соавторстве с подростками проектах. Кроме того, участники семинара торжественно подписали соглашение о сотрудничестве образовательных организаций Луганской и Донецкой народных республик с АНО «Большая перемена».

«Конкурсная механика «Большой перемены» приводит в проект очень необычных людей — социально активных детей с выраженным альтруистическом компонентом личности. Ребенок участвует в проекте в сопровождении наставника. Мы не ограничиваем его в выборе своего наставника — это могут быть педагоги любой специализации и любой роли. Для нас важно то, чтобы у ребенка и у педагога сложился продуктивный альянс, чтобы участник доверял педагогу, чувствовал, что именно от него он может получить поддержку. Эта пара – наставник и участник – двигаются вместе по конкурсу 6-7 месяцев. Педагоги с нашей стороны получают методическую поддержку, участвуют в образовательной программе, получают возможности для всестороннего профессионального развития», — рассказала на презентации проекта «Большая перемена» участникам семинара генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова.

Она добавила, что первый клуб «Большой перемены» возник в 2021 году, когда наставники вместе с участниками решили создать неформальное сообщество в своей образовательной организации. Сейчас созданы уже более 5 тысяч клубов во всех регионах России.

«Большая перемена» – это большое образовательное сообщество, насыщенное разнообразными проектами, образовательными ресурсами, возможностями, которые прирастают каждый день, потому что к нему подключаются все новые и новые партнеры», — добавила Наталия Мандрова.

Педагог-наставник «Большой перемены», учитель английского языка Ирина Хлыстун из города Зоринска Луганской Народной Республики отметила, что на образовательном семинаре учителя, наставники, координаторы обменялись опытом, получили ответы на все интересующие их вопросы, зарядились энергией, эмоциями, узнали о новых возможностях, которые могут у них появиться благодаря «Большой перемене»:

« Мы очень рады, что мы, учителя Донбасса, можем идти в ногу со временем, интегрироваться в профессиональное сообщество и развиваться», – поделилась Ирина Хлыстун.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников. «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодёжи.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.